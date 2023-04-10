Karamollaoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: AKP’ye destek veriyorsan çık söyle

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sürecine ilişkin Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in sorularını yanıtladı.

"Muharrem Bey’in aday olmasının seçime etkisi ne olur?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Zarar veriyor. Muharrem Beyin böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AKP’ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AKP’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil. Buna rağmen milletin sağ duyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum."