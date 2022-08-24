Karamollaoğlu'ndan 'Mahmud Abbas' tepkisi: Nasıl karşılandığına hepimiz şahit olduk, üzüldük

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada "Nasıl karşılandığına hepimiz şahit olduk. Üzüldük. Bir tarafa alayı vala muamele, öbür tarafta maalesef sanki gelenler aynı değerde insanlar değilmiş gibi karşılama. Bu, yanlış bir yaklaşım" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un kırmızı halılarla karşılandığını söyleyen Karamollaoğlu "Hem Filistin Başbakanı hem de Suriye yönetiminin başındaki Cumhurbaşkanı aynı muameleye tabii tutulmalıdır diye düşünüyorum" dedi.

Temel Karamollaoğlu, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu "Suriye’nin barış ortamına ve istikrara kavuşması için vakit kaybetmeden siyasi çözüm yolları mutlaka aranmalıdır. Geçmişte defalarca yapılan hatalar bir kez daha tekrar edilmemeli, kalıcı barış geçici günlük kazançlara kurban edilmemeli. Bu kapsamda, AK Parti iktidarının, Tel Aviv’e gösterdiği hoşgörünün hiç olmazsa binde birini de Şam’a göstermesi gerektiği kanaatindeyiz, Filistin hükümetine göstermesi gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

'Adayın belirlenmesi bu masanın uhdesinde'

Karamollaoğlu altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkinse "İktidarda bulunanların, omuzlarında hissetmesi gereken sorumluluğu ne yazık ki hissetmedikleri bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle bizler hem muhalefette bulunmanın hem de iktidara aday olmanın sorumluluklarını omuzlarımızda hissediyor, bu sebeple de kuyumcu titizliğiyle çalışmalılarımızı sürdürüyoruz. Biliyorum ki hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacak bir adayın belirlenmesi, bu masanın uhdesindedir. Aynı zamanda Meclis’te çoğunluğu oluşturacak olanlar da bu masanın etrafında bir araya gelen altı siyasi partinin milletvekilleri olacaktır" dedi.

'İttifak ettiğimiz hususlarda bazı farklar olsa da...'

Erdoğan'ın "Aynı gemideyiz" sözlerine karşılık "Sayın Erdoğan, deniz bitti. Duran gemi, artık ilerleme fonksiyonunu kaybetmiş bir gemidir. Aynı gemide olup olmamanın da hemen hemen hiçbir özelliği kalmamıştır" diyen Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"6’lı masa mensubu siyasi partiler olarak, bu problemlerin tamamına çözüm bulmakta kararlıyız. İttifak ettiğimiz hususlar, yaklaşımlarımızda bazı farklar olsa da temelde bu problemleri görüyor ve bu problemlerin çözülmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. Bundan dolayı çözüm bulacağımızdan da eminiz."