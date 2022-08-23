Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar Filistin'e desteğimizi azaltmayacak

Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

Erdoğan, "1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasının bölgemizin barış ve istikrarı için zaruret olduğunun altını bir kez daha çiziyorum" dedi.

'Bağımsız Filistin devleti kurulmasının zaruret olduğunun altını çiziyorum'

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türkiye - Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık.

Filistin devletini, ilan edildiği andan itibaren tanıyan Türkiye, iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaktadır.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık. İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de yaşanan can kayıplarına tepkilerimizi açıkça orta koyduk.

İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Filistin halkına ve ve davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz.

1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasının bölgemizin barış ve istikrarı için zaruret olduğunun altını bir kez daha çiziyorum.

'Türkiye'nin Filistin halkının yanında yer aldığını bilmekteyiz'

Abbas'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle: