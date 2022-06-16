Karamollaoğlu'ndan 'koalisyon' açıklaması: Bakanlık dağılımı için biraz erken

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında altılı masayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelecek altılı masa toplantısına işaret eden Karamollaoğlu, “Önümüzdeki ay başında inşallah İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir toplantı yapacağız. Daha önceki seçimlerde görüştüğümüz konular orada bir defa daha gündeme gelecek. Arkasından, daha sonra yapılması icap eden konuları belirleyeceğiz. Komisyonlar kuracağız. Komisyonların yapacağı çalışmalar neticesinde de 6’lı masa başkanları olarak bir karar vereceğiz. Bir bakıma koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Karamollaoğlu, “Belki partiler arasındaki bakanlık dağılımı için biraz erken olur. Neden? Her şeye rağmen mecliste, hangi partinin ne kadar milletvekiliyle temsil edileceği henüz belli değil. Ama takribi bir kanaat doğabilir. Bunun neticesinde işler nasıl yürütülecek, cumhurbaşkanlığı kendi fonksiyonunu nasıl yerine getirecek, bakanlıklar nasıl çalışacak, siyasi partiler bu çalışmalarda nasıl bir rol oynayacak bunlar konuşulacak” dedi.