CHP'li Torun'dan adaylık açıklaması: Tek bir isim var o da Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Muğla'daki Bodrum ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin konuşan Torun, "Bu ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçirecek tek bir isim var, o da Kemal Kılıçdaroğlu. Elbette altılı masa bunun kararını verecek ve oluşturacak. Başkalarının bizi çekmek istediği yere girmeyelim" dedi.

'Bizim adayımız belli'

Torun, "Biz adayımızı altılı masanın da iradesiyle günü gelince açıklarız. Erdoğan talep etti diye onun tuzağına düşmeyiz. Onun açtığı alana girmeyiz. Adayımız nasıl olacak? Bizim adayımız belli. Sonuçta hep birlikte mücadele verdiğimiz bir süreç var. Altılı masayı oluşturan, adalet yürüyüşünü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var. Aday aramaya gerek yok" şeklinde konuştu.