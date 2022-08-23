Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı gündemine dair açıklamada bulundu.

Karar TV'de yayınlanan bir programa konuk olan Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya "Güçlü bir ihtimal olabilir' şeklinde yanıt verdi.

Karamollaoğlu'nun, "Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olmasına ne dersiniz?" sorusuna verdiği yanıt şöyle:

''Güçlü bir ihtimal de olabilir. Ama bir ihtimal biz Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin liderleri biz bunu seçim tarihi ilan edildikten sonra ilan edeceğiz."