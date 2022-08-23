Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu şimdiden bize dar ağaçlarını gösteriyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bartın'da katıldığı bir açılış programının ardından açıklamalar yaptı.

Altılı masada yer alan siyasi partilerin yalnızca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı duydukları 'öfke, kin ve nefret' dolayısıyla bir araya geldiğini söyleyen Bozdağ, altılı masa hakkında şöyle konuştu:

“Bunların masasına bakmayın bu masada nimet yok, ikram yok, bereket yok. Öfke var, kin var, nefret var düşmanlık var. Yahu düşünün bir ülkenin yönetimine talip olan düşünceleri birbirine zıt insanları Cumhurbaşkanımıza duydukları öfke, nefret, düşmanlık bir araya getiriyor. Bunların motivasyon kaynağı bu olduğu gibi rehberleri nefretleri düşmanlıkları."

'Kılıçdaroğlu önüne geleni tehdit ediyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuşan Bozdağ, "Şimdi önüne geleni tehdit ediyor Sn. Kılıçdaroğlu. Bir ülkenin iktidarına talip olanların ağzı mafya ağzı gibi mi olmalı" dedi.

Bozdağ'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Şimdi önüne geleni tehdit ediyor Sn. Kılıçdaroğlu. Biz gelince herkesi yargılayacağız. Şimdiden bize dar ağaçlarını gösteriyor. Bir gel bakalım. Gel bakalım gelebiliyorsan. Biz yargılanmaktan korkan insanlar olsak bu yola çıkmazdık. Bizi 20 senedir böyle tehdit edenleri hep gördük ama biz 20 yıldır yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonrada tehditlere ve tehdit edenlere rağmen yolumuza devam edeceğiz. Eşkıyalar var eski sistemde biliyorsunuz. Yol keserler bir takım işler yaparlar. Şimdide mafyalar var. Bir ülkenin iktidarına talip olanların ağzı mafya ağzı gibi mi olmalı? Burası bir hukuk devleti değil mi? Hukuk devleti ise insanları tehdit etmenin ne alemi var?

Tehdit ediyor. Memurları şu tarihten sonra şöyle şöyle iş yaparsanız başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz. Çiftçiyi tehdit ediyor niye AK Parti’ye oy verdiniz diye. Önüne geleni daha milletin oyuna ihtiyacı varken tehdit ediyorlar. Bir de bunların size ihtiyacı olmasa varın görün CHP zihniyeti nasıl bir zihniyet tüm çıplaklığı ile ortaya çıkacak.

'Yargıya nasıl müdahale edeceklerini açıklıyorlar'

Biz gelirsek falan falan gazetelerin kapısına şimdiden kilit vuracağız diyor. Öte yandan da hukuk devletinden bahsediyorlar. Böyle bir şey olur mu? Şimdi daha ilerisini söylüyorlar. Hakimler savcılar kendi lehlerine bir karar verdiklerinde onları Ankara’da İstanbul’da hakim ve savcı var diye metni sena ediyorlar. Kendi aleyhlerine bir karar çıktığında ise sarayın savcısı sarayın hakimi diye hakaret ediyorlar. Yetmiyor tehdit ediyorlar. Bizim lehimize karar verenleri gelince şöyle ödüllendireceğiz, aleyhimize karar verenleri de şöyle tenzih edeceğiz şeklinde laflarının altından okuduğunuzda bu anlam çıkacak cümleler kuruyorlar. Hani adalet, hani hukuk, hani yargı bağımsızlığı? Şimdiden yargıya, adalete, hukuka nasıl müdahale edeceklerini açıklıyorlar."