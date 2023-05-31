Karamollaoğlu'ndan iktidara: 'Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi?'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidar blokunun yöneticilerine sorular yöneltti.

"Değdi mi bunca şeye?" sorusunu yönelten Karamollaoğlu, "Hâlâ 'değdi' diyebiliyorsanız, 'bu aziz milletin yüzde 48’ine yapıştırdığımız etiketler doğru' diyebiliyorsanız; sizlere diyecek bir sözümüz yoktur" dedi.

Karamollaoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"İktidar blokunun yöneticilerine soruyorum:

- Değdi mi bunca şeye?

- Ahlakı hiçe saymaya, manevi değerlerimizi siyasetin malzemesi yapmaya değdi mi hakikaten?

- Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi sizce?

- Elde ettiğiniz bu sonuca karşılık, milletimizin yarısını 'terörist, din düşmanı, hain, öteki' ilan etmeye değdi mi gerçekten?

- Biz yola çıkarken; 'hedefimiz, kaybedeni olmayan bir zaferdir.' demiştik, ancak sizler 'kazananı olmayan bir zafer' elde etmek için olmadık şeylere tevessül ettiniz; soruyorum değdi mi?

- TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere, 85 milyon vatandaşımızın vergileriyle ayakta duran ve tarafsız olması gereken kurumları bir siyasi partinin yayın kuruluşları haline getirmeye değdi mi?

Hâlâ 'değdi' diyebiliyorsanız, 'bu aziz milletin yüzde 48’ine yapıştırdığımız etiketler doğru' diyebiliyorsanız; sizlere diyecek bir sözümüz yoktur. Sizleri bir kez daha milletimizin vicdanına ve Cenâb-ı Hakk’a havale ediyoruz."