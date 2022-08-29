Karamollaoğlu'ndan Gülşen açıklaması: Hatayı yapana değil doğrudan İslam'a saldırılıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şarkıcı Gülşen tutuklanmasına ilişkin "Sözlerini tasvip etmiyorum ama tutuklanması çifte standart" dedi.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün AK Parti'nin yapmış oldukları ciddi yanlışlıkları var. En çok endişe ettiğim yanlış gördüğüm ki bu husus. Bir yerde bir hata yapılıyor o hatayı yapana değil doğrudan İslam'a saldırılıyor. Dolayısıyla camiye giden bir insan bu saldırıyı kendisine yapılmış olarak görüyor, onun karşısına çıkıyor."

Karamollaoğlu belli kesimlerin cami cemaatine yönelik saldırıları olabileceğini iddia etti. Bunun provokasyon olarak ortaya çıkacağını söyleyen Karamollaoğlu, "İktidara düşen görev bu yanlışın üzerine gitmek" diye konuştu.