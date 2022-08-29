AKP'li Tayyar'dan Gülşen tepkisi: Polemiğe değdi mi?

Daha öncesinde şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Gülşen'in ev hapsi ile tahliye edilmesine dair açıklamada bulundu.

Tayyar, ev hapsi kararına dair "Bu kararı başlangıçta verseydiniz ne olurdu, hukuken ne eksilirdi" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Tayyar şunları kaydetti:

"Gülşen tahliye edildi, yargılama süreci ev hapsinde devam edecek.

Bu kararı başlangıçta verseydiniz ne olurdu, hukuken ne eksilirdi?

Bunca gereksiz ve anlamsız siyasi kavgaya, polemiğe değdi mi? Biraz basiret."