Karamollaoğlu'ndan Erdoğan itirafı

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin soruya seçim takvimini işaret ederek yanıt vermeyen Karamollaoğlu "Masaya Abdullah Gül’ün adı gelecek mi?" sorusunu ise, "Bunun için erken. Geçen sefer teklif ettim, Sayın Kılıçdaroğlu benimsedi ama olmadı. Şu an erken. Bizim masada gündeme gelmedi. Bunu konuşmak gereksiz" şeklinde yanıtladı.

Karamollaoğlu, Erdoğan ile geçmişte yaptığı iki görüşmeye dikkati çekti. O görüşmelerden sonra “Anlaşamamakta anlaştık”dediğini hatırlattı ve şu açıklamaları yaptı:

"İlk başlangıçta böyle bir birliktelik (6’lı masa) içinde olmayı düşünmedim. Sonunda Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde oldu.

(Erdoğan sizi bu masaya itti mi?) Bir bakıma öyle oldu.

Siyasi manevraları en iyi Sayın Erdoğan beceriyor. Türkiye’nin meseleleri müzakereye ihtiyacı var. Tayyip Bey bunu sağlamış olsaydı...

Dünyadaki liderlere bakınca en kıdemli iki, üç lider var. Onlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı. Diyalog kurmakta rahat. Bir de içerde kurmuş olsaydı bu diyaloğu... Ancak artık kendi arkadaşlarıyla bile konuları enine boyuna tartışmıyor."