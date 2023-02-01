Karamollaoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına konuk oldu.

"'Ben Kemal, geliyorum' sözleri Sayıştay'a, bürokrasiye bir uyarı, usulsüzlükler içinde olmayın mesajı verirken bir yandan da adaylığın bir mesajı mı?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadarki ifadeleriyle böyle bir arzusu olduğunu, niyeti olduğunu ortaya koydu. Ama nihayet bu karar altı partinin liderlerinin bir araya gelerek verecekleri bir karar olacak. O tescil edilmeden yüzde 100 demek doğru olmaz. Ama bu, bir niyetin çok açık ve net bir ifadesidir. Masada ana muhalefet partisinin lideri olarak elbette Kemal Bey'in ayrı bir yeri var. Bunu görmemiz, bilmemiz icap eder. Ama ne olursa olsun, kararın bilahare müştereken alınması icap eder kanaatindeyim. Hiç kimseden 'böyle olmamalıydı' diye bir itirazın çıkmaması icap eder diye düşünüyorum."