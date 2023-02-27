Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2 Mart'ta partisinin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde liderler turuna başladı. Karamollaoğlu'nun ilk adresi İYİP Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

İYİP Genel Merkezi Ek Binası’nda Akşener’in makamındaki basına kapalı ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Karamollaoğlu’nu Akşener ile İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır uğurladı.

Meral Akşener, sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede ortak cumhurbaşkanı adayı konusunun gündeme geldiği tahmin ediliyordu.

Altı muhalefet partisi 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde bir kez daha toplanacak.