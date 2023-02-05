Karamollaoğlu'ndan AKP'ye 'Milli Görüş' yanıtı: 'O gömlek artık size olmaz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidar kanadından kendilerine yöneltilen altılı masa eleştirilerine yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu "Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarına, Saadet Partisi’nin teşkilat mensuplarına, Milli Görüş hatırlatması yapmak kim, siz kim? Erbakan Hocamızın hedeflerindeki mana nerede, nitelik nerede; sizin her şeyi binadan, betondan, nicelikten ibaret sanan anlayışınız nerede?" dedi.

Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"Bu noktada Saadet Partisi’ne ayar vermek, kimsenin hakkı ve haddi değildir! Herkes işine baksın! Yoldan çıkan, yola dair cümle kuramaz! Yoldan çıkan, her şart altında yola devam edenlere dışardan akıl veremez! Biz bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz ve edeceğiz!

Zamanında gardıroplarının tozlu raflarına attıkları “Milli Görüş gömleği” yine akıllarına düştü! Ama nafile! O gömlek artık size olmaz, üzerinizde durmaz, taşıyamazsınız; size ağır gelir! “Eski Milli Görüşçü” olmak başka, ömrü boyunca Milli Görüşçü kalabilmek başkadır!"