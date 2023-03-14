Karamollaoğlu'ndan AKP'ye 'aşevi' tepkisi: 'İktidarı uyarıyorum...'

Malatya’da Saadet Partisi'nin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevi, Malatya Valiliği tarafından kaldırılmak istendi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Valiliğin herhangi bir gerekçe göstermediği belirtildi ve 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay’a iletildi.

Konunun gündem olmasının ardından; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da yaşananlara tepki geldi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!" dedi.