Karamollaoğlu: Seçimlere giderken dini hassasiyetler üzerinden provokasyon olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. T24'ten Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu imam-hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan müzisyen Gülşen'in söylediklerinin tasvip edilemeyeceğini ancak tutuklanma kararının da çifte standart olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, "seçimlere doğru giderken dini hassasiyetler üzerinden bir provokasyon yapılacağı endişesi taşıdığını" söylerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısının “ülkede barış ve huzurun tesisi açısından önemli olduğunu” belirtti.

Ülkücü mafya Sedat Peker’in “bir kısmı suç mahiyetindeki iddialarının incelenmesi gerektiğini” söyleyen Karamollaoğlu, “soruşturma durumunda iktidarın kendisinin zarar göreceği endişesi mi taşıdığı” sorusunun gündeme geldiğini kaydederek, “Demek ki savcılar hükümetin etkisi altında” diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun konuşmasının bir bölümü şöyle: