Karamollaoğlu: Seçimlere giderken dini hassasiyetler üzerinden provokasyon olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. T24'ten Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu imam-hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan müzisyen Gülşen'in söylediklerinin tasvip edilemeyeceğini ancak tutuklanma kararının da çifte standart olduğunu söyledi.
Karamollaoğlu, "seçimlere doğru giderken dini hassasiyetler üzerinden bir provokasyon yapılacağı endişesi taşıdığını" söylerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısının “ülkede barış ve huzurun tesisi açısından önemli olduğunu” belirtti.
Ülkücü mafya Sedat Peker’in “bir kısmı suç mahiyetindeki iddialarının incelenmesi gerektiğini” söyleyen Karamollaoğlu, “soruşturma durumunda iktidarın kendisinin zarar göreceği endişesi mi taşıdığı” sorusunun gündeme geldiğini kaydederek, “Demek ki savcılar hükümetin etkisi altında” diye konuştu.
Karamollaoğlu'nun konuşmasının bir bölümü şöyle:
- "AKP hükümetinin ciddi yanlışlıkları var. Ama doğrudan doğruya mesul olanları tenkit edeceğinize İslam'a saldırmaya kalkarsanız bundan büyük gaflet olmaz, AKP'nin lehine de daha mükemmel bir hava oluşmaz. En çok şahit olduğum şey bu husus. Benzer olaylar ileride artacak diye endişe ediyorum. Yani belli kesimlerin cami cemaatine yönelik birtakım saldırıları olabilir. Geçmişte yapılanlar olabilir. Bir yerde bir hata yapılıyor, hatayı yapana değil İslam'a saldırılıyor. Bu sefer de camiye giden insan bu saldırıyı kendisine yapılmış olarak görüyor ve onun karşısına çıkıyor. İlerde bu konularda bir provokasyon olmasından korkuyorum.
- Ben şu taahhütde bulundum; bugüne kadar kazanılmış bir takım haklar varsa, başörtüsü, imam hatipler gibi buralarda yeniden aksi istikamette adımların atılmasına rıza gösteremeyiz çok açık ve net olarak bunu ifade ediyorum. Kesinlikle olmaz. Geçmişte biz ne zaman gelsek bu konular öne çıktı, biz ayrıldık tam tersi adımlar atıldı. Bu yanlış. Toplumun belli kesimlerini rencide edecek belli davranış ve adımlara da rıza göstermeyiz. Kadın hakları konusunu sonuna kadar destekleriz ama aynı zamanda biz ailenin toplumun çekirdeği olduğuna ve muhafaza edilmesinin topumun sağlığı yönünden elzem olduğuna inanıyoruz onu da bozacak bir takım girişimler olursa onun da karşısında tavır sergileriz.
- Bazıları bizim masada CHP ile bir araya gelmemizi garipsiyor ama bu ilk defa yaşanmış bir hadise değil. Biz barış huzur istiyorsak mutlaka bizden farklı düşünen insanlarla da oturup konuşabilmeliyiz. Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ ile Ecevit’in bir adım önüne geçti diyebiliriz. Bu söylem Türkiye'de barışın ve huzurun tesisi için çok önemli bir söylem ve adımdır. Kılıçdaroğlu, partisinde de dirençle karşılaşmıştı ama bunu da aştı. Muhafazakarlar CHP’ye oy vermez, kanaati düne nazaran zayıfladı.
- Parlamenter sistemde koalisyonlar hep seçimlerden sonra olur. Çünkü bir meclis aritmetiği oluşur. Buna göre de görüşmeler yapılır ama bugün o şansımız yok. Bugün önceden bu ittifakları sağlamaya mecburuz. Bugünkü seçimde seçilecek kişi tam yetkili bir cumhurbaşkanı olacak ancak şifahen biz görüşmelerde onunla bir mutabakat sağlarız ve cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa ondan bir taahhüt bekleriz. Cumhurbaşkanı adayı seçimden sonra şu hususlara riayet edeceğim diye yazılı bir taahhütte bulunmalıdır.
- Erken seçim mümkün ama zayıf bir ihtimal, böyle bir karar alınırsa bundan sonraki hamlelerimizi biraz daha sıklaştırmamız gerekiyor. Tayyip Beyin kamuoyunu yakından takip ettiğini ve AKP’Y’ye teveccühün durumuna göre bir karar vereceğini düşünüyorum. Tayyip Bey kendisini seçim atmosferine soktu ama alınan kararların vatandaş üzerindeki etkisini ölçüyor, geriye gittiğini görürse erken seçim kararı alabilir. Muhalefetin desteği düşme eğiliminde ise seçimi erken yapmak için bir gerekçe yok. Önümüzdeki aylarda bunu göreceğiz."