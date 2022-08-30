CHP'den af açıklaması: 'Getirsinler beraber çalışalım'

MHP'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen genel af hakkında, CHP'den ilk açıklama geldi.

Halk TV yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım'' yorumunu yaptı.

"Doğru bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini" belirten Erkek, ''Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz'' diye konuştu.

Ülkücü mafya Alaattin Çakıcı dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Ziyarette "genel af konusunun konuşulduğu" öne sürülmüştü.