Çakıcı, Bahçeli'yi ziyaret etti: Af gündemde iddiası

Ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette af konusunun konuşulduğu ileri sürüldü.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Devlet Bahçeli bugün saat 14.00 sıralarında Çakıcı’yı makamında ağırladı. Ziyaret tam 1 saat sürdü. Haberde, nezaket ziyareti olduğunu belirten bir kaynağın genel af konusunun masaya yatırıldığını belirttiği kaydedildi.

Devlet Bahçeli-Alaattin Çakıcı görüşmesinde kol kola oldukları görüntü de kameralara yansıdı.

'Seçim yatırımı'

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde af kapsamında MHP'ye çok sayıda talep geldiği ve MHP’nin hazırlığa başladığı bilgisi yer almıştı. Seçim öncesi bir affın çıkabileceği, AKP ve MHP’nin bu konuyu seçim yatırımı olarak gördükleri, kulislerde konuşulan konular arasında.

Çakıcı affı çıkarılmıştı

Devlet Bahçeli daha önce afla ilgili yaptığı konuşmada, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere", 'kader mahkumlarına' af getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtmişti.

HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması için başlatılan kampanyaya karşı Bahçeli, "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan yaklaşık 2 yıl sonra 16 yıl cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı 16 yıl cezaevinde yattıktan sonra AKP ve MHP’nin imzasını taşıyan infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye edilmişti. Çakıcı hapisten çıktıktan sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür mesajı yayınlamıştı.