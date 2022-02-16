Karamollaoğlu: Masada 28 Şubat'ı olumlayacak olanlara haddini bildirmesini biliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeğinin ardından 28 Şubat'ta yapılacak ikinci toplantıya dair "Masada 28 Şubat'ı olumlayacak, bu mesajı verecek, hatta bunu ima edecek olanlara biz haddini bildirmesini biliriz" dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının Ahlatlıbel'de çalışma yemeğinde bir araya geldiğini hatırlattı. "Bizi bir araya getiren, ortak kaygılarımız, ülkemizin problemlerini çözme irademiz ve insanımıza rahat bir nefes aldırma isteğimizdir" diyen SP Genel Başkanı, bazı çevrelerin masadaki oturma düzeni, tarih, yer ve saat gibi şeyler üzerinden "sembolizmin adına tezviratlar üretmeye başladıklarını" söyledi.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bize göre sadece 6 genel başkan yoktu o masada. 84 milyon insanımız, dertleri ve özlemleri ile eşit bir şekilde oturmaktaydı. Asgari ücretlimiz, çiftçimiz, esnafımız, memurlarımız, işçiler, emekliler, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edilen milyonlarca insanımızla birlikte oturduk o masaya biz. Milli Görüş Hareketinin son ve tek temsilcisi Saadet Partisi'nin olduğu masada 28 Şubat'ı olumlayacak, bu mesajı verecek, hatta bunu ima edecek olanlara biz haddini bildirmesini biliriz. Böyle bir şeyi akla bile getirmek hayal dışı, imkan dışıdır. Kaldı ki sadece biz değil, 28 Şubat'ın gerçek mağdurları var o masada. 'Bu masayı kim kurdu, kimler kurdurdu, ayağı nereden, ayakları nereye basıyor?' diye algı üretmek isteyenlere de sesleniyorum, o masanın ayağı Kocaeli'nin, Tunceli'nin, Sivas'ın, Afyonkarahisar'ın, Ankara'nın bereketli topraklarına sapasağlam basmaktadır. O masanın çapı, Edirne'den Hakkari'ye, Muğla'dan Ardahan'a, İzmir'den Van'a, Sinop'tan Hatay'a 81 ilimizi kaplayacak kadar geniştir. Sözün özü Ahlatlıbel'de kurulan yuvarlak masanın genişliği 783 bin 562 kilometrekaredir."

Erdoğan'ın BAE ziyaretinden memnun

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini de değerlendiren Karamollaoğlu, İslam ülkeleri ile Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesinden memnun olduklarını, dolayısıyla bu ziyareti de önemli ve değerli bulduklarını söyledi.

'İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye davet edilmesini kabul edemeyiz'

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarete de değinen Saadet Lideri Karamollaoğlu, dünya barışının ve Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın en temel sorununun, Büyük Orta Doğu Projesi adı altında yürütülen "Büyük İsrail Projesi" olduğunu kaydetti. Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte de İsrail Devlet Başkanı Türkiye'ye davet edilmiş ve Mecliste alkışlanmıştı ama arkasından Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan olarak Filistin'e gittiğinde, Yahudiler ve Filistinlilerin yaşadığı bölgeyi ayıran kontrol noktasında Başkanımızı yarım saate yakın beklettiler. Soruldu mu bunun hesabı? Batının etkisi ile şu anda bütün İslam ülkeleri maalesef İsrail'i dost olarak benimsediler. Biz böyle bir ortamda İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye davet edilmesini kesinlikle kabul edemeyiz."