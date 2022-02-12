6 partinin genel başkanı Ankara'da bir araya geldi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine bugün ilk kez bir çalışma yemeğinde buluştu.

Toplantının ana gündem maddelerinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması, seçimlere yönelik işbirliği olanakları, parlamenter sisteme geçiş süreci planlaması ve cumhurbaşkanı adaylığı" olması bekleniyor.

Ankara Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Tesisleri'nde "akşam yemeği" olarak organize edilen buluşma sonrası ortak bir basın açıklaması yapılmayacağı öğrenildi.