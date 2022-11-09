Karamollaoğlu: Kim kendini devlet yerine koymuşsa, yanıldığını çok acı bir şekilde öğrenmiştir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde yaptığı toplantıda gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, Fransa Kralı 14. Louis'yi örnek vererek Polis Teşkilatı bandosunun AKP'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" marşını çalmasını eleştirdi.

Temel Karamollaoğlu, "'Ben, devletim' diyenlere diyoruz ki; bu ülke bizim, bu devlet hepimizin! Ve hatırlatıyoruz; bugüne kadar kim kendini devlet yerine koymuşsa; yanıldığını çok acı bir şekilde öğrenmiştir" dedi.

Uyuşturucuyla mücadele ve ekonomi yönetimi konusunda da iktidarı eleştiren Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Hedeflerinin yanına bile yaklaşamayan iktidarla karşı karşıyayız'

"Seçim sloganı için sürekli eskimiş politikaları, yeni ambalajlarla piyasaya sürenlerin "vizyon" diye ortaya koyduklarından bahsetmiyorum. Zira 20 yıllık bir iktidarın, yeni bir vizyon ortaya koyabilmesi için daha önce verdiği sözleri ne ölçüde tutup tutmadığına bakmak gerekir. Üç yıllık perspektif ile hazırladığı Orta Vadeli Program Hedefleri iki ay sonra çöp olan, 2022 yılı için 2021 yılının Aralık ayı sonunda bütçe hazırlayan ve daha yılın ilk yarısında yanlış hesap yaptığını anlayıp, neredeyse yeni bir bütçe büyüklüğünde ek bütçe yapmak zorunda kalan, 2023 yılı "Vizyon Belgesi"nde yer alan hiçbir hedefi tutmayan, bırakın tutmasını yanına bile yaklaşamayan bir iktidarla karşı karşıyayız.

'Çok acı bir şekilde öğrenmiştir'

2023'ü dilinden düşürmeyenler, 2023'e 2 ay kala baktılar ki; anlattıkları 2023 ile karşı karşıya kalınan 2023 arasında adeta uçurum var! O nedenle de hemen yeni bir hikaye uydurma ihtiyacı hissettiler, şimdi dillerine yeni bir türkü doladılar. Bu türküye de maalesef devletimizin kurumlarını alet ediyorlar... Seçim şarkılarını Polis Teşkilatımızın bandosuna çaldıracak kadar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Teşkilatı gibi güzide kurumlarımızın açıklamalarında partinin sloganlarını kullanacak kadar aymazlaştılar!

Bugüne kadar biz hiç bu durumla karşılaşmadık! Devlet ve hükümeti birbirine karıştıranlar, devletimizin değişmez doğrularını kendilerine mâl ettikleri gibi, ki bunlar bağımsızlık ve toprak bütünlüğü gibi konulardır, kendilerinin yanlışları eleştirildiği zaman da "devleti mi eleştiriyorsunuz" kurnazlığıyla sıyrılmaya çalışıyorlar.

14. Louis misali; "ben, devletim" diyenlere diyoruz ki; bu ülke bizim, bu devlet hepimizin! Ve hatırlatıyoruz; bugüne kadar kim kendini devlet yerine koymuşsa; yanıldığını çok acı bir şekilde öğrenmiştir.

'Geride bıraktığı tablonun üstünü örtmeye çalışıyor'

Şimdi 2023'e az bir zaman kala yeni bir slogan ortaya atanların, dikkat edin vizyon demiyorum ben buna, 20 yılın sonunda ülkemizi getirdikleri hale bir bakalım. Çok değil, daha dört yıl önce Cumhurbaşkanlığı için yetki istediklerinde kişi başına milli gelirin 25 bin doları bulacağını vaat etmişlerdi, bugün 9 bin doların altındayız. Erdoğan, enflasyonu ve döviz kurunu düşürme sözü vermişti. Ama Türk TL'nin reel değeri tarihin en kötü seviyesine gerilerken, enflasyon da son 42 yılın en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Ak Parti, ülkemizi güya yeni bir yüzyıla hazırlarken geride bıraktığı tablonun üstünü örtmeye çalışıyor.

Soylu'ya: 'Allah akıl fikir versin'

Şehrin kenar mahallelerinde, yoksulluğun ve eğitimsizliğin girdabına düşmüş gençlerimiz, uyuşturucu bataklığında boğuşuyor maalesef. İçişleri Bakanı günde ne kadar uyuşturucu satıcısını yakaladıklarını ilan ederek, bir başarı tablosu ortaya koymaya çalışıyor. Allah, akıl fikir versin! Bu kadar yüksek rakamlar, sizin bu meseleyi yürütemediğinizin en açık delili! "Binlerce uyuşturucu satıcısı yakalanmış." Bu ne demek? Yakalayamadığınız daha ne kadar uyuşturucu taciri var! Senin ne kadarını yakaladığın değil, uyuşturucu kullanımını azaltıp azaltamadığın, ortadan kaldırıp kaldıramadığın önemli! Önce bunu idrak et! Kendi sözü, kendi ayağına dolaşıyor..." (ANKA)