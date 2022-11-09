Soylu ile nikah şahidi olmuşlardı: AKP'li isim CHP'ye geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 2011 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olan Necip Zeydan'a rozetini taktı. CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı öncülüğündeki 'Doğu Masası' çalışmaları kapsamında partiye yeni katılımların sürdüğü" belirtildi.
Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Zeydan'ı parti genel merkezindeki makamında kabul ederek rozetini taktığı kaydedildi.
CHP'ye katılan Necip Zeydan, Zeydan aşiretinden Teoman Zeydan'ın oğlu Nedimcan Zeydan'ın geçen ay yapılan düğününde yer almıştı.
Necip Zeydan düğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'la birlikte çiftin nikah şahitliğini yapmıştı. (ANKA)