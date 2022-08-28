Karamollaoğlu: Geçmişte de ilk koalisyon CHP’yle yapılmıştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Çengelköy’de düzenlediği piknikte yaptığı konuşmada "Geçmişte de ilk koalisyon CHP’yle yapılmıştı. En büyük ciddi adımlar o dönemde atılmıştı. İlk faizsiz banka o dönemde kurulmuştu. Kıbrıs o dönemde fethedilmişti" dedi.

Karamollaoğlu "Sorumluluğumuz çok büyük. İçinde bulunduğumuz şartlar maalesef çok zor. Şimdi önümüzde fazla bir zaman yok. En geç 9-10 ay sonra seçimler geliyor. Bir ihtimal, 6-7 ay sonra da seçim olabilir. O halde biz, seçime hemen hazırlanmalıyız. Özellikle sandıklara hakim olmak bizim için çok önemli. Onun arkasından da politikalarımızı kamuoyuna yansıtmak. Geçmişte de ilk koalisyon CHP’yle yapılmıştı. En büyük ciddi adımlar o dönemde atılmıştı. İlk faizsiz banka o dönemde kurulmuştu. Kıbrıs o dönemde fethedilmişti" ifadelerini kullandı.

"Elbette çok farklı kanaatte bulunan partilerle bir araya geliyoruz" diyen Karamollaoğlu "Bizi birbirimizden koparmak isteyenler birçok bahaneler ileri sürebiliyorlar, sürerler de. Ama yalan söylemek, iftira etmek, hakaret etmek kimseye bir fayda sağlamaz; bu ülkeye de. Onun için zor bir zemindeyiz. Sizin karşınıza her gün komşunuz, arkadaşınız, televizyonlar, gazeteler, 'Efendim bak şuna da dikkat etseydiniz, şu adam da şöyleydi, bu adam böyle dediydi'… Tamam da biz içinde yaşadığımız şartların da ne olduğunu biliyoruz" dedi.