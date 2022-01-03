Karamollaoğlu: Ekonomi deneyi ülkeyi uçuruma sürüklüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, TÜİK’in artık iktidarın sebep olduğu yıkımı perdeleyemediğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 13,58, yıllık enflasyonu ise yüzde 36,8 olarak açıklamasının ardından bir paylaşım yapan Temel Karamollaoğlu, açıklanan enflasyon verilerine ilişkin, “İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi ülkemizi uçuruma sürüklüyor. Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur” dedi.

Karamollaoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor. TÜİK'in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük. İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi ülkemizi uçuruma sürüklüyor. Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!” (ANKA)