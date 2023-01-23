Karamollaoğlu: Adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde uygulanacak politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. O zaman olabilir" dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin soruya, "Adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. O zaman olabilir" yanıtını verdi.

'Seçilebilir olma ihtimali yüksek olacak'

Karamollaoğlu, 'Saadet Partisinin aday kriteri nelerdir?' sorusuna yönelik de, "Bizim için, söylediğimiz, bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya konulan politikalara uyum sağlaması gerekecek. Tabii herkes aynı şeyi söylüyor. Seçilebilir olma ihtimali yüksek olacak" ifadesini kullandı.

"HDP ile ilgili bir görüşme oldu mu?" sorusuna ise Karamollaoğlu, "Bizim gündemimizde hiçbir zaman HDP ile ilgili bir görüşme olmadı" diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, 'İlk turda sonucun çıkmasını bekliyor musunuz?' sorusu üzerine de "Aslında bekliyoruz. Anketlerde öyle bir ihtimal güçlü olarak gözüküyor. Ama yüzde 100 bir şey söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.