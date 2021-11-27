Karamollaoğlu, Abdullah Gül'le neden görüşeceğini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yakın zamanda görüşeceğini açıklamıştı.

Gül'le yapılacak bu görüşmenin cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarını gündeme getirmesi sonrası Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Karamollaoğlu, “Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum" dedi.

Karamollaoğlu, "Bu konu şimdilik gündemde değil, gazeteciler konu bulamayınca bir şey uydurmak mecburiyetini hissediyorlar. Ben o konuyu görüşmek için gitmiyorum, kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında bir fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum" ifadesini kullandı.