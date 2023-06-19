Karaman'da iş cinayeti: Briket makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi

Karaman'da bir briket fabrikasında çalışan Mehmet Erduran adlı işçi briket üretiminde kullanılan makinenin içine düşüp sıkışarak yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Karaman'da briket üretiminde kullanılan makinenin içine düşerek sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir briket fabrikasında çalışan Mehmet Erduran, briket üretiminde kullanılan makinenin içine düşerek sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erduran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erduran'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

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