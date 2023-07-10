Karaman'da iş cinayeti: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Karaman'da beton pompasının kırılan kolunun altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gevher Hatun Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde bulunan duvar kalıplarına beton döküldüğü esnada beton pompasının demir kolu henüz bilinmeyen nedenle kırılarak,16 yaşındaki Bayram Ali Akdilek, 26 yaşındaki Hilmi K. ve 34 yaşındaki Hüseyin Ç.'nin üzerine düştü.

16 yaşındaki Akdilek olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Hilmi K. ve Hüseyin Ç, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Akdilek'in cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Akdilek'in önceki gün yurt dışından geldiği, dayısı olan Hüseyin Ç.'ye yardım etmek için yanında çalıştığı ileri sürüldü. (AA)