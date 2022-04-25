Karakolda öldürülen Birol Yıldırım davasında tutuklu tek polisi de tahliye ettiler!

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu komiser yardımcısı İsmail S. SEGBİS ile bağlandı. Diğer 11 sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, duruşma salonuna basın mensupları alınmadı.

DHA'nın haberine göre, duruşmada 6 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla tutuklu sanık İsmail S.'nin üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali, dosyaya sunulan bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporu ve delillerin büyük oranda toplanmasını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir üye hakim ise sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini ifade ederek karara şerh düştü.