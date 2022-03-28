Birol Yıldırım davasında bilirkişi raporu: Karakol yemekhanesinde işkence

Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü polisler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Birol Yıldırım'ın vefatına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1'i tutuklu komiser yardımcısı, 11'i polis memuru olmak üzere 12 kişi hakkında açılan davada ara karar verildi. Mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı polis İsmail Alper Salman'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkeme heyetinin bir önceki duruşmada istediği bilirkişi raporu da dava dosyasına girdi. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle hazırlanan rapordan olay gecesi şöyle anlatıldı:

"23:27:12: Birol Yıldırım, sanık polis İsmail Alperen Salman kontrolünde yemekhane bölümüne götürülüyor. Kapıdan içeriye girerken İsmail Alperen Salman’ın Yıldırım’ı sert bir şekilde yemekhane bölümüne iteklediği görülüyor.

23:27:43: Bir polis memuru kapıyı açmaya çalışıyor, içerden bir kişini kapıyı tutuyor. İkinci hamlede kapıyı açıp içeri giriyor. İçeride toplam 10 emniyet mensubu bulunuyor.

23:29:00: Üniformalı bir polis memuru, Birol Yıldırım’ı kıyafetinin ense kısmından tutarak, elleri önden kelepçeli halde yemekhane bölümünden dışarı çıkarıyor.

23:29:12: Birol Yıldırım bekleme salonuna alınmak isteniyor ancak kapı kilitli olduğu için bekletiliyor. İsmail Alperen Salman görüntüye giriyor. Kapı eşiğinden yemekhaneye bakıp hemen karşı tarafta bulunan bekleme salonu kapısı önündeki Birol Yıldırım’ın yanına gidiyor ve onunla konuşuyor. Salman’ın kol hareketinden Yıldırım’a vurduğu anlaşılıyor ve 54 saniyelik konuşması boyunca dikkatlice Yıldırım’ın yüz ve boyun kısmına bakıyor.

23:33:49: Yemekhane bölümünden üç polis memuru çıkıyor. Memurların bir tanesi doğrudan bekleme salonuna giriyor. Memurun bekleme odasına girdiğini gören, bekleme odasının yan tarafındaki kapıdan gelen iki sivil giyimli polis bekleme salonuna giriyor. Sivil giyimli polisler İsmail Alperen Salman’ı dışarıya çıkarıyor. Salman’ı bel kısmına sarılarak bekleme odasından uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalışıyorlar.

23:41:15: Yemekhane kapısı önünde altı emniyet mensubu meraklı gözlerle yemekhaneyi izliyor, izleyenlerin sayısı giderek artıyor.

23:45:56: Sanık polislerden Muhammed Cihan Karakuş yemekhaneden çıkıyor. Sağ elini yumruk yapıyor, yumruğunu açıp kapatıyor. Elinde bir yaralanma olabileceği değerlendiriliyor.

23:49:30: Memurlar yemekhane kapısından içeriyi izliyor, bazı memurlar farklı yöne giderken keskin bir dönüş ile yemekhane eşiğinden içeriyi izliyor.

23:54:45: Bir polis memuru cep telefonu ile yemekhane içerisinin beş kez fotoğrafını çekiyor. Bu durum kuşku uyandırıyor.

23:57:28: Sanık polis Muhammed Cihan Karakuş yemekhane bölümüne girip çıkıyor. Yemekhane bölümünden çıktığında ellerini, sağ yüzük parmağının eklem kısmını gösteriyor. Sol kolunu ve sağ kolunu yumruk yapıp karşılaştırıyor. Sağ yüzük parmağı ekleminde zedelenme olabileceği değerlendiriliyor.

00:16:13: İsmail Alperen Salman yemekhane bölümünden çıkıyor ve sağ eline bakıyor. Sağ elinde yaralanma olabileceği değerlendiriliyor. Yemekhane kapısını gören kameranın altındaki bankoya gelip bankodaki memura yemekhaneyi işaret ederek bir şeyler anlatıyor.

00:22:28: Bir polis memuru yemekhane bölümünden sağ elini pantolonuna silerek çıkıyor.

00:32:50: 112 acil sağlık ekipleri yemekhane bölümüne giriyor ve 00:43:19’da yemekhaneden çıkıyor. Birol Yıldırım’a ölü teşhisi konulduğu anlaşılıyor.

01:02:12: Olay yeri inceleme ekipleri geliyor ancak yemekhane bölümüne girmiyorlar."