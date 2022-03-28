Birol Yıldırım davasında bilirkişi raporu: Karakol yemekhanesinde işkence

Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü polisler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Birol Yıldırım'ın vefatına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1'i tutuklu komiser yardımcısı, 11'i polis memuru olmak üzere 12 kişi hakkında açılan davada ara karar verildi. Mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı polis İsmail Alper Salman'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Mahkeme heyetinin bir önceki duruşmada istediği bilirkişi raporu da dava dosyasına girdi. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle hazırlanan rapordan olay gecesi şöyle anlatıldı: