Karaismaoğlu'na 'YHT' tepkisi: 'Bir kazaya sebebiyet verirseniz, iki elim yakanızda'

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında bir konuşma yaptı.

Sözlerine, "9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde; yolsuzluğun, rüşvetin, kayırmacılığın, 21-B’lerin damga vurduğu, garantili ihalelerle yandaşların cebine milyarların akıtıldığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz" diye sözlerine başlayan Karasu, görüşmelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da bulunduğuna dikkat çekti.

TCDD'de bugüne kadar yaşanan yolsuzlukları sıralayan Karasu, TCDD'nin 2020’den sonra tüm projelerde tamamen dış krediye mahkum olduğuna işaret ederek, "Bu yaptığınız, demiryollarını emperyalistlere peşkeş çekmektir, Sayın Bakan. Siz, demiryollarını Fransızların, İngilizlerin eline bırakanların yolundan gidiyorsunuz, Biz, demiryollarını yüz yıl önce millileştirenlerin yolundan gidiyoruz. Ağzınızı her açtığınızda yerli ve milliyiz edebiyatı…Sevsinler sizin yerli ve milliğinizi" dedi.

Karaismailoğlu'nun Nisan'da açılacağını duyurduğu Ankara-Sivas YHT Hattı'na da değinen Karasu, şunları söyledi:

"7 kez açılış tarihi açıkladınız. Hiçbirinde açamadınız. Şimdi de Nisan ayında açacağız diyorsunuz. Bana verdiğiniz yanıtta güvenlik tünellerinin yüzde 40’ının yapılmadığını kendiniz söylemişsiniz. Güvenlik tünelleri bu aşamadayken, hat nasıl açılacak? Allah aşkına… Bu kadar mı aklınızı kaybettiniz? Sizin seleflerinizi Ankara-Sivas Hattı koltuğundan etti, şimdi sıra sizde. Seçimden önce bu hattı alelacele açıp da, bir kazaya sebebiyet verirseniz, iki elim yakanızda bunu bilin. Ve 6 ay sonra tüm yolsuzluk dosyaları ortaya çıktığında emin ol Sayın Bakan… Kaçamayacaksın!"