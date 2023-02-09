Karaismailoğlu: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar devletimiz büyük bir mücadele vermekte

Yardım çalışmaların yetersizliği büyük tepki çekerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi.

Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar devletimiz bütün bölgede büyük bir mücadele vermekte. Bizler de burayı eski haline getirmeden de buradan ayrılmayacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Enkaz altındaki vatandaşlarımızın tamamına sağ salim ulaşmak için bu mücadele veriliyor. Bir kişi daha fazla nasıl çıkarabiliriz, nasıl daha hızlı, erken çıkarabiliriz bütün gündemimiz bu." diye konuştu.