Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Can kayıplarımız dışındaki bütün kayıplarımızın daha iyisini geri getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Karaismailoğlu, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 87. Şube Şefliği önünde depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, "Ulaşım sıkıntımız yok. Özellikle buraya hakikaten milletimiz büyük sahip çıktı. Büyük bir özveriyle, çok yoğun bir şekilde yardım akışı olmakta. Bu yardım akışında, tedarik ve buradaki depolama, dağıtımda belki bekleme süreleri uzamakta ama en iyi şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için de ekiplerimiz yoğun bir şekilde, bir koordinasyon şeklinde çalışmakta" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, bölgeye önemli sayıda gönüllü akını olduğunu dile getirerek, "15 bine yakın gönüllü akını var. Bunun içerisinde AFAD'ın ekipleri ve diğerleri, binin üzerinde uzman ekip var. Yurt dışından gelen ekiplerimiz var. Hakikaten devlet, millet büyük bir özveriyle kenetlenerek burada bu süreci inşallah en kısa zamanda bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

'Daha iyisini getireceğiz'

"Can kayıplarımız dışındaki bütün kayıplarımızın daha iyisini geri getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz devlet olarak buradaki işlerimizi bitirmeden de bu bölgeden zaten hiçbir şekilde ayrılmayacağız" diyen Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Havalimanlarımız çok sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Hatay Havalimanı dışındaki bütün havalimanlarımız yurt içinden, yurt dışından kargo ihtiyaçları olsun, nakil ihtiyaçları olsun, bütün hepsi sağlıklı bir şekilde yürütülmekte. Hatay Havalimanı'mızı inşallah pazar günü bitirmek üzere yoğun bir çaba sarf ediyoruz." (AA)