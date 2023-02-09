'Hasar tespit çalışmaları öne çekilsin' önergesi oylanamadı: AKP ret oyu vereceğini açıkladı

İYİP, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının yapılması, koordinasyon ve ihtiyaç noksanlıklarının giderilmesine yönelik araştırma önergesinin Meclis gündeminde öne çekilmesi için grup önerisi verdi.

Önerge depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesinin ardından sunuldu, teklifin bugünkü birleşimde görüşülmesi önerildi.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise İYİP'in önergesine ret oyu vereceklerini açıkladı.

Araştırma önergesi, TBMM Genel Kurulu’ndan oylanmadan önce yoklama talep edildi. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. Birleşim, 14 Şubat saat 15.00’te toplanmak üzere kapandı.