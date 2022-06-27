Karadeniz'i sel vurdu: Son durum havadan görüntülendi

Kastamonu, Bartın ve Zonguldak başta olmak üzere Karadeniz'de sel alarmı verildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bazı yerler ulaşıma kapandı.

Bartın'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı. Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanak yağış taşkına yol açarken, Ayancık ilçesinde 3 köy tahliye edildi. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaklaşık 30 ev tahliye edildi, 100'ün üzerindeki kişi güvenli bölgeye taşındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taşkınların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu paylaşımında, "Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar çok az da olsa sabahki şiddette değil. Ancak sel riski ve taşkın riski devam ediyor. Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor. Bakan Yrd. İsmail Bey ve AFAD Bşk. Yunus Bey sahada koordinasyondalar" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yapılan geçici köprüler yıkıldı

11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağış sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 65 kişinin yaşamını yitirmiş, onlarca binanın zarar görmüştü.

Öte yandan selin vurduğu Bozkurt’ta enkaz havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda ev ve işyerinin birinci ve giriş katlarının sular altında kaldığı, istinat duvarlarının ve geçici yapılan köprülerin yıkıldığı görüldü.

Kastamonu, Bozkurt

Meteoroloji'den Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan uyarıda, Batı Karadeniz ile Samsun-Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop'un iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor” denildi.

Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.