Karadeniz'deki doğalgaz için ABD'li firmaların kapısı çalındı

Reuters'a konuşan bir AKP'li yetkili Karadeniz'de bulunan gazın çıkartılması için ABD'li enerji tekelleri Chevron ve Exxon Mobil'e gidildiğini açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 540 milyar metreküplük doğalgazın bulunmasını 'müjde' olarak sunmuştu.

Hükümet gazı kendi başına çıkartacağını iddia etmişti, ancak ABD'li firmalarla görüşme bunun aksine işaret ediyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan AKP'li hükümet yetkilisi, şimdiye kadar hükümetin Ağustos ayında açıklanan gaz keşfinde yabancı şirketlerin çıkarlarına soğuk davrandığını söyledi. Yetkili, "Exxon Mobil ve Chevron, Türkiye Petrolleri ile bir araya geldi ve keşifle ilgili veriler aldı" dedi.

Enerji Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

Öte yandan Reuters'a konuşan Chevron'dan bir sözcü, politikalarının ticari konularda yorum yapmak olmadığını söyledi. Bir Exxon Mobil sözcüsü de Reuters'a yorum yapmayı reddetti.

Hükümet yetkilisiyse, "İki şirket teknik verileri gözden geçirdi ve bu alanda birlikte çalışmak için daha fazla zaman ayırmaya karar verdi" dedi.

Yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de "çok daha fazla" gaz olduğuna inandığını söyledi. ABD'li şirketlerle "İşbirliği kurulabilir ve anlaşmaya varılabilir" diye ekledi.