Karadeniz'de mayın tehdidi

Türk Deniz Kuvvetleri, Samsun Navtex İstasyonu'ndan yayınladığı bildiride, Ukrayna limanları açıklarına mayın döküldüğünü belirterek tehlike yaratabilecek mayınlara karşı denizcileri uyardı.

Rusya'nın Soçi Liman Müdürlüğü Ukrayna tarafından Karadeniz'e döşenen mayınların fırtınadan kopup sürüklenmeye başladığını duyurmuştu. Ukraynalı yetkililerse Rusya'yı suçlamıştı.

Rusya'nın Soçi limanı yöneticisi V. Rumyantsev imzasıyla 18 Mart tarihinde yayınlanan uyarı bildirisinde, "Rusya Hidroloji Kurumu tespitlerine göre Ukrayna tarafından Odesa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy liman bölgelerinde döşenen mayınlar fırtına yüzünden çıpalarından kurtularak kontrolsüz şekilde hareket etmeye başlamıştır. Mayın sayısı tahmini 420 civarında. Mayınlar 'YM' ve 'YRM' tipinde. Mayınlar batı Karadeniz bölgesinde işlek ticari deniz rotaları üzerinde bulunuyor. Tüm gemi kaptanlarının dikkatine. Bölgede hayati tehlike söz konusu" denilmişti. Rusya ayrıca Karadeniz sularında serseri mayın tehlikesi karşısında uluslararası NAVAREA sistemi üzerinden "Coastal Warning" (Sahil Uyarısı) resmi duyurusu da yayınlamıştı.