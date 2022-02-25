Karadeniz'de bir gemi daha vuruldu

Moldova bayraklı kimyasal tanker Millennial Spirit ve Panama bayraklı dökme yük gemisi Namura Queen Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında füzelerin hedefi oldu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın bildirdiğine göre, 1974 yapımı Millennial Spirit (eski adıyla Freyja), Ukrayna'nın Yujniy limanının 12 deniz mili güneyinde bir Rus Donanması gemisi tarafından ateşe tutuldu.

Kurtarma operasyonları Ukrayna makamları tarafından gerçekleştirildi. Moldova Deniz Kuvvetleri Teşkilatı, tamamı Rus olan mürettebatın kurtarıldığını ancak ikisinin durumunun ciddi olduğunu açıklayarak füze saldırısının kaynağının bilinmediğini de sözlerine ekledi.

Japon Nissen Kaiun'a ait 2020 yapımı Namura Queen'in de Yujniy limanına demirlerken bir roket tarafından vurulduğunu söyledi. Olayda can kaybı yaşanmazken, bir kişi yaralandı.

Dün Türkiye'ye ait dökme yük gemisi Jupiter de Odessa açıklarında bir füze tarafından vurularak hafif hasar almıştı.