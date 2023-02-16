Karadeniz'de 6 ilde 1326 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kar nedeniyle 1326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi

Rize, Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da kar nedeniyle 1326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'un Görele ilçesinde kapalı mahalle ve köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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