Rize, Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da kar nedeniyle 1326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Giresun'un Görele ilçesinde kapalı mahalle ve köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (AA)
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Karadeniz'de 6 ilde 1326 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Kar nedeniyle 1326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Haber Merkezi
Rize, Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da kar nedeniyle 1326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Giresun'un Görele ilçesinde kapalı mahalle ve köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (AA)