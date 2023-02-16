Besni'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman Besni'de arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla ekipler ilçeden ayrılmaya başladı.

Çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Besni ilçesinde 5'i yabancı olmak üzere 33 ekip 340 personelin arama kurtarma çalışmasına katıldığını, depremin ardından ilçe merkezinde 362, köylerde de 48 kişi olmak üzere toplam 410 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Toplamda 27 enkazda tamamlanan arama kurtarma çalışmasının ardından ekiplerce enkaz altından 70 kişinin canlı olarak kurtarıldığı belirtildi. (AA)