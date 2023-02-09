Karadeniz Sahil Yolu Hopa-Kemalpaşa arasında heyelan sonucu kapandı

Artvin'in Hopa ilçesinin Esenkıyı mevkisindeki Kopmuş tünelinin girişi, saat 09.00 sıralarında üst kısmında bulunan toprak kütlesinin yağışlar nedeniyle kayması sonucu kapandı.
İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Heyelan sonucu Hopa-Kemalpaşa arasında ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda, uzun kuyruklar oluştu.
Söz konusu güzergahta ulaşım, bölge trafik ekiplerinin denetimde Kemalpaşa-Hopa istikametindeki şeritten kontrollü sağlanıyor. (AA)