Karadağ ülkedeki Rus mülklerini dondurdu

Karadağ hükümeti dün yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarına ait gayrimenkulleri dondurma kararı alındığını duyurdu. Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adzic haziran ayından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yaptırımlar kapsamında ülkedeki Rus vatandaşlarına ait 44 gayrimenkulün dondurulacağını söylemişti.

TASS'ın haberine göre, Rus vatandaşları ve şirketleri son 15 yılda ülkeye 1,5 milyar avroluk "yatırım" yaptı. Geçen sene Rusya'nın Karadağ'a yaptığı yatırım yaklaşık 130 milyon avro ve bunun 50 milyon avrosu gayrimenkul satın alımında kullanıldı.

Rusya'nın Karadağ Büyükelçisi Vladislav Maslennikov, Rusya'nın Karadağ ekonomisinin en büyük yatırımcısı olduğunu savunarak, 2027'ye kadar şimdiden planlanan yatırımların Avrupa Birliği'nin ülkeye yapacağı yardımları aşacağını hatırlattı.

NATO üyesi Karadağ'ın Cumhurbaşkanı Milo Dukanoviç, 1 Mart itibariyle Rusya'ya yönelik yaptırımlara katıldığını açıklamıştı.