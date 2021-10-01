Karaçoban halkı çevre kirliliğine karşı bir araya geliyor

Geçtiğimiz günlerde Erzurum Karaçoban'da bir araya gelen TKP gönüllüleri ve başta gençler olmak üzere bölgede yaşayan yurttaşlar, ilçede dere yataklarında yer alan ve yıllardır temizlenmeyen çöpleri temizledi.

Çöpler nedeniyle rengi değişen derelerin temizliği için bugüne kadar herhangi bir adım atılmazken, ilçe tarımında ve hayvancılıkta en çok kullanılan kaynaklardan biri olan dereler aynı zamanda günlük ihtiyaçlar için de kullanılıyor.

'Bir araya gelsek dünyayı değiştiririz'

TKP Karaçoban ilçe temsilciği adına konuşan Engin Kuş, "Bir araya gelsek, el ele versek dünyayı değiştiririz. Tüm bu çabalar hiçbir olanağımız yokken dahi bu tür basit şeylerin yapılacağını göstermek içindir. Siyaseti meclis koridorlarına, makam odalarına sıkıştıran zihniyete karşıyız. Siyaset bizim için sokakta, tarlada, akan derelerde ve emek verdiğimiz her şeydedir" dedi.

'Kış bastırmadan ilçe halkıyla elimizden geleni yapacağız'

"Kış bastırmadan elimizden geleni yapacağız. İlk deremizi temizlerken biriken çöpleri nasıl daha profesyonel temizleyeceğimize dair bir fikir de edinmiş olduk" diyen Engin Kuş "İlçe halkı çok ilgi gösterdi. 'Keşke bana da haber verseydiniz ben de toplamaya gelirdim' diyen bir sürü kişiye denk geldik. Bunlar güzel şeyler. İnsanlar yeri geldiğinde ilçeden gurbete giden işçilerin hakları için mücadele eden yeri geldiğinde tarladaki sorunlarıyla ilgilenen yeri geldiğinde de önlüklerini giyinip gerekirse ilçenin sağlığı için çöp toplayan devrimcilere ihtiyaç duyuyor" şeklinde konuştu.

Kuş, topladıkları atıkları da geri dönüşüme yollamayı hedeflediklerini de söyledi.

Bölgede kışın zaman zaman eksi 30 dereceye kadar soğuyan hava şartlarından dolayı bazı derelerin yüzeyi bazı derelerin ise tamamı donuyor.