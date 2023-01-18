Karaburun'da köylülerden RES şirketine protesto: ÇED toplantısını yaptırmadılar

İzmir Karaburun'da Kent Konseyleri, çevreci dernek ve platformların katılımıyla Yayla Mahallesi sakinleri Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kapasite artışı talepli ÇED süreciyle ilgili olarak Karaburun Yayla Mahallesi’ne giden Lodos Elektrik A.Ş. görevlilerini belediye mülkü köy odası salonundan çıkardı.

Elektrik şalterlerini indirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, firma görevlilerinin ısrarı üzerine, “Burası belediyemizin mülkü ve halkımız bu toplantıyı istemiyor, izin vermiyor. Dışarı” dedi.

Yedi olan türbin sayısını 128’e çıkarmak isteyen ve bu girişimiyle geniş bir alanda binlerce zeytin ağacının kesilmesine neden olacağı tahmin edilen firmanın görevlileri ve Yayla Mahallesi’ne gelen Bakanlık temsilcileri; yurttaşların protestosu sonucu toplantı yapamadı. Firma görevlileri, köy meydanı bahçede ve cami önünde çağrı yapmak istese de çağrı direnişçi köylülerin itirazıyla gerçekleşmedi.

Çağrı ve bilgilendirme yapamadılar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcilerinin toplantı sahasına gitmesiyle, direnişçi köylüler ve çevreciler sloganlarla sesini daha da yükseltti, toplantı çağrısı yapılmasına engel oldu. ÇED Bilgilendirme için belirlenen saate kadar toplantı çağrısı yapılamayınca, Bakanlık temsilcileri ve firma görevlileri, halkın ‘RES’e Hayır’, ‘Yarımada Bizimdir’ sloganları eşliğinde alandan ayrıldı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, direnişçi köylüler ve çevreci yurttaşlar, toplantıyı yaptırmamalarının ardından; Bakanlık temsilcileri ve firma görevlilerine tutanağın herkesin gözü önünde tutulması konusunda ısrarcı oldu. Bunun üzerine Bakanlık görevlilerince hazırlanan ‘halkın yoğun protestoları nedeniyle toplantı çağrısı yapılamadığı’, ‘halk tarafından toplantının yapılmasının istenilmediği ve projeye karşı olduklarını protestolarla belirttiler’ ifadelerinin yer aldığı resmi tutanak imza altına alındı.

'Göz göre göre talan ediliyor'

Başkan İlkay Girgin Erdoğan, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun Yarımadası bölgesinin Türkiye’de yenilenebilir-sürdürülebilir enerjide RES’ler ve GES’ler için tek adres olmadığını ve ülkenin çok farklı bölgelerinin buna uygun şartlar taşıdığını vurguladı. Erdoğan, çevreci nitelikli alternatif enerji kaynaklarına karşı olmadıklarını, belediye olarak bir enerji kooperatifi hazırlığında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Doğru yer, doğal zenginliklere zarar vermeyen bir çerçevede bunu gerçekleştireceğiz. Ancak burada durum farklı. Yarımada’nın verimli toprakları göz göre göre talan ediliyor. Özel doğası, endemik zenginliği, denizi, dağ keçisiyle, nergisiyle, zeytiniyle, verimli toprağıyla Karaburunumuz ve Yarımadamız korunması gereken bir zenginliğimiz. Biz bugün geleceğimize, Yarımadamıza sarılmak için buradayız. Toprağımıza keçi inadıyla sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz.”

Yaylaköy’de yeni GES talepli ÇED sürecine Bakanlıktan toplantı izni çıkmadığını da duyuran Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

'Yarımada’da rüzgar eken fırtına biçer'

“Firmanın kapasite artışı talebi, binlerce zeytin ağacını yok edecek, kıl keçilerimizi strese sokacak ve doğal yaşam dengelerini bozacak. Karaburun olarak ‘res’ti gördük, biz de ‘RES’e REST’ dedik. Bölgemizin dokusunu bozacak, talan edecek hiçbir çalışmaya izin vermeyeceğiz ve tüm gücümüzle karşısında duracağız. Öyle yağma yok, Karaburun’da ve Yarımada’da rüzgar eken fırtına biçer.”

Erdoğan, İzmir Büyükşehir ve Karaburun Belediyeleri, İzmir Kent Konseyi, ilçe konseyleri, DİSK Emekli-Sen, Engelliler Meclisi ve çevreci platformlara, Yayla Mahallesi’ne sahip çıktıkları ve kötü havaya rağmen mücadelelerine destek verdikleri için teşekkür etti. (ANKA)