Karabulut ailesinin avukatı: Paylaşımlar kabul edilebilir olmadığı gibi vicdani de değil

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın, Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf paylaşması tepkilere neden olurken, Karabulut cinayetini de yeniden gündeme getirdi.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, tepkilerin ardından "Suçtan aile sorumlu olur mu?" sorusunu yanıtladı.

Epözdemir, "Şüphesiz suç ve cezada ‘şahsilik’ ceza yargılamasının temel-evrensel prensibidir ancak ortada vahşi bir cinayet ile ailesinden koparılan bir kız ve o enkazın altında kalan bir aile var. Dolayısı ile failin ailesi paylaşımlar konusunda hassas olmalı. Tüm usulsüzlükler bir yana, aile Karabulut Ailesi'nden af bile dilememiştir. Yıllar sonra bile insanın kanına dokunacak paylaşımlar yapmaya devam etmeleri ise gayri ahlaki ve gayri insanidir" dedi.

'Vicdani değil'

“Tüm bu yaşananlara rağmen Garipoğlu Ailesi'nin sanki hiçbir şey olmamışçasına yaptığı paylaşımlar kamuoyu vicdanını haklı olarak rahatsız etmekte" diye konuşan Epözdemir, "Müvekkil aile aynı acıyı her defasında yeniden yaşamakta. Ki cinayetin işlendiği evdeki 'kanlı kanepe' üzerinde poz verdiler. Maktülün bedeninde V kesikleri varken Sakine Garipoğlu, V şeklinde bir makas fotoğrafı paylaştı. Yani bu paylaşımlar kabul edilebilir olmadığı gibi vicdani de değil" değerlendirmesinde bulundu.