Karabük'te su borusu patlayınca köy yolu çöktü

Karabük'te grup köy yolunda, su borusunun patlaması sonucu çökme meydana geldi. Kentte geçen günlerde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan yolda kısmi çökmeye neden olmuştu.

Haber Merkezi

Karabük'te geçen hafta etkili olan sağanağın ardından heyelan nedeniyle Keltepe Kayak Merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunda kısmi çökme yaşandı.

Çökmenin yaptığı baskı sonucu, yolun altından geçen demir su borusu kaynak yerinden koptu. Su borusunun patlamasıyla, bölgede yol tamamen çöktü. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı kayak merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunun trafiğe kapatıldığı, kayak merkezi ve köylere Şenler-Sipahiler grup yolu üzerinden ulaşım sağlandığı belirtildi. (AA)

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