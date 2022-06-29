Karabük'te aynı yeri son 30 yılda üçüncü kez sel vurdu

Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Tırköy Mahallesi’nde sel suları çekilince yıkım ve tahribat ortaya çıktı. Tırköy’de evleri yıkılan ve büyük hasar gören vatandaşlar, akrabalarında veya yakınlarında kalmak zorunda bırakıldıklarını ifade ettiler.

Vatandaşlar, son 25-30 yıl içerisinde üçüncü kez sel nedeniyle evlerinden olduklarını belirtti. Sel felaketinde yan yatan binanın 1998 yılında yine selden dolayı bu hale geldiği ve kriko yardımıyla kaldırıldığı öğrenildi. Afet konutları yapılmasının elzem olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden acil çözümler beklediklerini söylediler.

'Selden dolayı bu en üçüncü kez yıkıldı'

1998 yılında meydana gelen taşkında da evlerinin yan yattığını ve kendi imkanlarıyla düzelttiklerini belirten Mürvet Odabaş, “Biz kendi imkanlarımızla yaptık evimizi. Selden dolayı bu evin 3’üncü yıkılışı. Biz bunu zamanında kendi imkanlarımızla kaldırdık. Bu selde tekrar yıkıldı. Aynı korkuları yaşadık. Hiçbir şeyimi alamadım. Şimdi ise kardeşlerimin evinde kalıyorum” dedi.

'Bu sıkıntının afet konutları yapılarak çözülebileceğini düşünüyorum'

Bölgenin her yağışta tehlikeye girdiğini ve afet konutlarıyla sorunun çözülebileceğini aktaran İsmail Erdoğan, “Sel oldu, evinden eşyalarını alamayan da oldu, biz de alamadık. Bu dere burada aktığı sürece bu evlerin burada tehlikesi var. Şimdi burada çalışma yapılıyor sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda ama sonuçta dere akıyor. Burada evi yıkılan insanlarımız var. Bu sıkıntının afet konutları yapılarak çözülebileceğini düşünüyorum. Burada çok çok mağduriyet var. Bir afet konutları yapılıp buradaki evleri oraya taşıdıklarında herkes daha rahat olur. Bu evlerin yapılması kolay olmamış anlatılana göre, dişinden tırnağından artırdıklarıyla yapmışlar” diye konuştu. (İHA)