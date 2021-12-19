Karabük Valiliği polisin darp ettiği çocuk ve ailesinden özür diledi

Karabük Valiliği, 11 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından darp edilmesi ile ilgili, "Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Karabük Valiliği, Safranbolu ilçesinde bir bisiklet hırsızlığı olayını soruşturan polis ekibinin 11 yaşındaki M.A.'yı darp etmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Olaya karışan görevliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"18.12.2021 günü sabah saatlerinde Safranbolu Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı üzerinde çalışan Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde görevli iki sivil polis memurunun ilgili konu ile alakalı araştırma yaptığı sırada, saat 16:30 sularında, güzergâhtan geçen eşkâle uyan bisikletli M.A. isimli çocuk durdurulmuş, ancak çocuğun kaçmak istemesi üzerine görevliler müdahale etmişlerdir.

Yapılan inceleme sonrası bahsi geçen çocuğumuzun bisiklet hırsızlığının faili olmadığı ve görevli polis memurlarının müdahalesinin maksadını aştığı anlaşılmıştır.

Yaşanan bu talihsiz olay, Valiliğimizi ve Emniyet teşkilatımızı derinden üzmüştür. Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz. Olayda dahili bulunan görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır."