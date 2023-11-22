Kara para aklamanın yaygınlaşmasının nedenlerinin araştırılması önerisine AKP ve MHP'den ret

HEDEP, TBMM Genel Kurulu’nda HEDEP’in Dilan ve Engin Polat çiftçiyle gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin “kara para akladığı” iddialarının araştırılması için verdiği araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

Önergeye ilişkin konuşan HEDEP Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, şunları söyledi:

“Hatırlarsınız, 3 tane bakan vardı, soruşturulmaları için gensoru verilmişti. Tam arkamda gülerek poz vermişlerdi. Kara para aklamaktan hakkında korkunç iddialar olan üç tane bakan burada güle güle kutunun içine oylarını atmışlardı. Son günlerde gündemimize düşen başka bir şey var. Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklandığını görüyoruz. Kötü olan bu konunun sulandırılması. Neyle sulandırılıyor, sosyal medya fenomenleridir, cicişlerdir, şöyledir, böyledir denerek korkunç bir suçu gizleme çabası görüyoruz. Burada kara para aklama ağına dahil olmuş bürokratlar var. Siyasetçiler var, bu para nereden geliyor, bu sosyal medya ünlüleri kimin parasını aklıyorlar? MASAK bunu hiç tespit etmedi mi? Son günlerde yargıda ciddi bir çürüme görüyoruz. Bu yargı ağının kara para aklama işine karışmış kişileri akladığını görüyoruz. Örneğin, buradan bir çağrı yapıyorum. Haksız şekilde zenginleşen savcıları hakimleri araştıralım. Bu kadar kara parayı nasıl aklıyorlar, bunu araştıralım.”

Cupolo'nun ardından Meclis kürsüsünde söz alan İYİP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye’de kriminal faaliyetlerini “rahatlıkla sürdüren çeteler” olduğunu söyledi. Çömez, kara para aklayanların devlet içinde bağlantıları olduğunu da iddia ederek, “Devlet içinde uzantıları ve bağlantıları var. Bu örneklerin her geçen gün arttığı ülkemizde, insanlarımız gelecek kaygısı yaşıyor. Çocukları için endişe ediyor, ülkeyi terk ediyorlar” dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'sa Türkiye’deki suç örgütlerinin listesini göstererek, “Kara paranın finansmanı ve terörün finansmanı ile mücadele ne için bu kadar önemli? 1 trilyon 257 milyar liralık faiz giderimiz var. Bu bizim genel bütçe giderlerimizin yüzde 10, vergi gelirlerimizin de yaklaşık yüzde 14’üne tekabül ediyor. Biz cari açığının finansmanı ile ilgili olarak mücadele edeceksek, bu faiz giderlerini aşağıya çekmemiz lazım. Bunun için de gri listeden çıkmamız lazım. Gri listeden çıkmak için de bu mücadeleyi yapmamız lazım" diye konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından HEDEP’in grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.