Kara kışın yalnızları ancak içlerinden biri ölünce hatırlandı

Isparta’da yoğun kar yağışının ardından elektrik kesintilerinin yaşandığı dönemde Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan bir vatandaşın evinde donarak ölmesi tepkilere neden olmuştu. Olayın hemen ardından bir açıklama yapan Isparta Valiliği, Ramazan Nazlı adlı vatandaşın aklen malul olduğunu ve yardımları kabul etmediğini öne sürerek yaşlı adamın evinde elektriğin faal olduğunu açıklamıştı. Ancak tartışma yaratan olayla ilgili hazırlanan ölüm raporunda, 70 yaşındaki Ramazan Nazlı’nın vücudunun birden çok bölgesinde donma meydana geldiği ve buna bağlı kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Olayın ardından harekete geçen Yalvaç kaymakamlığı ise ilçe merkezi ve köylerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi. Ziyaretlerin ardından iki yaşlı vatandaşın huzurevine yerleştirildiği açıklandı.

Isparta’da 3 Şubat’ta yaşanan kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintileri kent merkezi, ilçeler ve köylerde adeta hayatı durma noktasına getirdi. Kimi mahallelerde 3 günü bulan elektrik kesintileri soğuk kış günlerinde vatandaşların büyük mağduriyet yaşamalarına neden oldu.

Ramazan Nazlı evinde ölü bulunmuştu

Yalvaç ilçesindeki evinde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı adlı vatandaşın 4 Şubat günü saat 10.00 sularında evinde ölü bulunması ise elektrik kesintilerine bağlı olduğu iddialarıyla birlikte kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Valilikten 'aklen malul' açıklaması

Olayın gündeme gelmesinin ardından 5 Şubat tarihinde bir açıklama yapan Isparta Valiliği’nin kullandığı ifadeler ise ayrı bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Valilik açıklamasında, donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın evinde elektrik akımının mevcut olduğu, soba olmasına rağmen yakmadığı ve "aklen malul" olduğu öne sürülerek olayla ilgili yalanlama yoluna gidilerek şu ifadelere yer verilmişti:

“05.02.2022 tarihinde Yalvaç ilçemizde meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak; Yalvaç ilçemiz Görgü Cami Mahallesindeki ikametinde ölü bulunan vatandaşımızın çevreden edinilen bilgilere göre; tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu, komşularının yardımını kabul etmediği öğrenilmiştir. İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir.”

Isparta Valiliği’nin olayı yalanlamak için yaptığı açıklamada kullandığı bu ifadeler hem yerelde hem de ülke kamuoyunda tepkiyle karşılanarak eleştirildi.

Valiliğin açıklaması

Belediye Başkanı: Kesinlikle öyle bir şey yok

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise “Kesinlikle öyle bir şey yok” ifadelerini kullanarak Ramazan Nazlı’nın donarak öldüğü yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Ölüm raporunda 'donmaya bağlı ölme' denildi

Ancak Ramazan Nazlı’nın ölüm raporu, yetkililerin açıklamalarını boşa çıkardı. Nazlı’nın ölüm belgesinde, vücudunun birden çok bölgesinde donma meydana geldiği ve buna bağlı kalp krizi sonucu öldüğü kaydediliyor.

Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi

Nazlı'nın ölümü sonrası yalnız yaşayan yurttaşlar anımsandı

Evinde yalnız yaşayan bir vatandaşın donarak öldüğünün ortaya çıkmasının ardından Yalvaç Kaymakamlığı, ilçe ve köylerde yalnız yaşayan vatandaşların evlerinde ziyaret edildiği bir çalışma başlattı.

Belediye, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yalvaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelince evlerinde ziyaret edilen vatandaşların sorun ve şikâyetleri dinlenerek talepleri alındı.

Çalışmanın ardından Yalvaç Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamada, yapılan ziyaretler sonucu iki vatandaşın huzurevine yerleştirildiği kaydedildi.